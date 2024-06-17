Энергодар, Запорожская область, 17 июня, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может выступать с официальным обвинениями в контексте ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку якобы не обладает достаточной информацией для определения атакующей стороны. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Это очень сложный вопрос… Нам как инспекции прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала чётко определить источник проблемы и его происхождение. И если бы у нас была информация, мы бы смогли провести независимую оценку», — указал Гросси.

По его словам, если речь идёт об атаках беспилотных летательных аппаратов, то выявление виновной стороны нередко становится непосильной задачей, в том числе из-за сложной траектории полёта БПЛА. Кроме того, беспилотники могут быть самодельными, из-за чего, даже получив доступ к обломкам дронов, не получится установить, какая именно сторона их запустила.

В случае же, если инспекция сможет установить, какая сторона несёт ответственность за обстрел ЗАЭС, то МАГАТЭ не сможет самостоятельно наложить санкции, а только проинформировать международное сообщество, в том числе Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, добавил Гросси.

Также он заявил, что МАГАТЭ предаёт широкой огласке каждый инцидент на Запорожской АЭС и поддерживает постоянную связь с обеими сторонами конфликта, а при атаках выражает обеспокоенность по поводу случившегося.

Как передавало ИА Регнум, в мае территорию Запорожской АЭС атаковал украинский беспилотный летательный аппарат. Как уточнили в пресс-службе станции, дрон-камикадзе атаковал территорию цеха, пострадавших и критических разрушений удалось избежать.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов допустил, что Рафаэль Гросси, отказываясь называть виновников обстрелов Запорожской атомной электростанции, пытается обелить киевский режим. По мнению Рогова, отсутствие решительных действий со стороны МАГАТЭ поощряет исходящую от Киева угрозу ядерного терроризма.