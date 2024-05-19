Мелитополь, 19 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не хочет называть виновников обстрелов Запорожской АЭС, пытаясь обелить киевские власти, заявил 19 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Он прокомментировал слова Гросси о том, что он публично назовёт виновников атак на ЗАЭС, когда у него будет проверенная информация.

«Подобные заявления со стороны Гросси — политические игры и попытка обелить преступный режим Зеленского. Гросси признался, что возглавляемое им агентство фактически зависимо от Запада и действует под его диктовку», — процитировал Рогова RT.

МАГАТЭ, не обличая виновников, тем самым поощряет исходящую от режима главы киевского режима Владимира Зеленского угрозу ядерного терроризма. Всем очевидно, что ЗАЭС обстреливают ВСУ, добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, Гросси 19 мая заявил, что МАГАТЭ раскроет виновников обстрела ЗАЭС в случае, если у него будут независимые данные об этих инцидентах. Он пояснил, что если его инспекторы назовут ему виновников обстрелов, эту информацию он непременно придаст огласке.

Минобороны России сообщило, что 16 мая во время мероприятий по ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС детектор дронов оповещал о большом количестве БПЛА, запущенных ВСУ. Это происходило в тот момент, когда наблюдатели МАГАТЭ находились на маршруте и когда действовал режим прекращения огня.

Проверяя безопасность маршрута перед тем, как по нему должны были проехать инспекторы, сапёры в районе точки перехода нашли неразорвавшийся боеприпас, оставшийся после обстрела со стороны украинской армии.

Прибывшая на ЗАЭС новая группа инспекторов сообщила, что на станции нет ни тяжёлого оружия, ни признаков того, что беспилотники могли запускать с её территории. Они осмотрели периметр ЗАЭС и другие здания, к которым у них есть доступ.