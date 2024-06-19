Киев, 19 июня, 2024, 18:29 — ИА Регнум. На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) незаконно мобилизуют работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает газета «Украинская правда» со ссылкой на слова депутата Верховной рады Романа Костенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Работники предприятий ВПК идут обновлять данные в территориальный центр комплектования, и их сразу мобилизуют. Но они имеют законное право на бронирование. Мы сейчас готовим законопроект, чтобы сделать невозможным мобилизацию таких людей во время обновления данных», — сказал он.

В начале июня украинское издание «Страна. ua» сообщало о том, что оборонные предприятия Украины, имеющие законные основания для брони всего штата сотрудников, пожаловались правительству, что военкоматы мобилизуют их работников во время сверки данных. По заверениям оборонных предприятий, такая ситуация чревата «срывом государственных оборонных контрактов и негативно влияет на обороноспособность государства».

Украинский политолог Юрий Романенко 24 мая предсказал стране экономический коллапс из-за ситуации с мобилизацией. По словам эксперта, Украину ждут серьёзные проблемы, которые коснутся всех секторов экономики страны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию. По данным СМИ, в этот же день улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.

На этой почве украинцы придумали новый способ побега из государства с целью избежать мобилизации. Они едут на машине по трассе Одесса — Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории, там останавливаться нельзя, но люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланки.