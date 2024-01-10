Минэнерго США хочет отказаться от урана из России
Reuters: минэнерго США приняло решение отказаться от урана из России
Вашингтон, 10 января, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Соединённые Штаты собираются найти новых поставщиков урана для атомных реакторов следующего поколения для снижения зависимости от ядерного топлива из России. Об этом 10 января сообщило агентство Reuters.
По его информации, американское министерство энергетики намерено заключить контракты с обогащающими уран компаниями из США сроком максимум на 10 лет.
Отмечается, что на эти цели планируют потратить 500 млн долларов, однако в будущем программу по внутреннему производству обогащённого урана могут расширить. Сейчас США закупают высокопробно-низкообогащенный уран (HALEU) у России.
Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря палата представителей Конгресса США одобрила ограничение на ввоз российского низкообогащённого урана. После этого документ должен быть одобрен Сенатом и президентом страны Джо Байденом.
Позднее в этот же день агентство Bloomberg написало, что входящая в состав госкорпорации «Росатом» компания «Техснабэкспорт» (международная торговая марка TENEX) якобы сообщила клиентам из США, что власти России могут превентивно запретить экспорт урана в США, если Вашингтон введёт эмбарго на его ввоз с 2028 года.
В пресс-службе «Росатома» 15 декабря опровергли сообщения о возможности прекращения поставок урана в США, назвав их недостоверной информацией.
При этом Соединённые Штаты с начала 2023 года резко нарастили закупку урана из России. В первом полугодии они приобрели 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил ИА Регнум, что США выгодно сотрудничество с Россией по закупке ядерного топлива, но если Вашингтон в целях нацбезопасности решится разорвать сотрудничество, то это потребует от Штатов крупных дополнительных временных и финансовых затрат.