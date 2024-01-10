Вашингтон, 10 января, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Соединённые Штаты собираются найти новых поставщиков урана для атомных реакторов следующего поколения для снижения зависимости от ядерного топлива из России. Об этом 10 января сообщило агентство Reuters.

Донат Сорокин/ТАСС

По его информации, американское министерство энергетики намерено заключить контракты с обогащающими уран компаниями из США сроком максимум на 10 лет.

Отмечается, что на эти цели планируют потратить 500 млн долларов, однако в будущем программу по внутреннему производству обогащённого урана могут расширить. Сейчас США закупают высокопробно-низкообогащенный уран (HALEU) у России.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря палата представителей Конгресса США одобрила ограничение на ввоз российского низкообогащённого урана. После этого документ должен быть одобрен Сенатом и президентом страны Джо Байденом.

Позднее в этот же день агентство Bloomberg написало, что входящая в состав госкорпорации «Росатом» компания «Техснабэкспорт» (международная торговая марка TENEX) якобы сообщила клиентам из США, что власти России могут превентивно запретить экспорт урана в США, если Вашингтон введёт эмбарго на его ввоз с 2028 года.

В пресс-службе «Росатома» 15 декабря опровергли сообщения о возможности прекращения поставок урана в США, назвав их недостоверной информацией.

При этом Соединённые Штаты с начала 2023 года резко нарастили закупку урана из России. В первом полугодии они приобрели 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил ИА Регнум, что США выгодно сотрудничество с Россией по закупке ядерного топлива, но если Вашингтон в целях нацбезопасности решится разорвать сотрудничество, то это потребует от Штатов крупных дополнительных временных и финансовых затрат.