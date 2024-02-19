Женева, Швейцария, 19 февраля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Западные санкции в отношении корпорации «Росатом» нанесут удар по ядерной отрасли во многих странах, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с агентством Reuters.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Он назвал такой вариант нереалистичным и нецелесообразным. Гросси отметил, что множество западных компаний зависит от поставок обогащенного урана или топлива из России.

В «Росатоме» подчеркивали, что корпорация всегда выполняла контрактные обязательства по экспорту урана в полном объеме и в согласованный срок, а также собирается продолжать такую деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар заявил, что Словакия не может поддержать запрет на ядерное топливо из России. Он предупредил, что подобное решение станет «красной чертой» для республики.

Глава ведомства отметил, что Братислава применит право вето в случае включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций ЕС. Бланар призвал Брюссель прислушаться к мнению властей Словакии.

11 февраля газета Financial Times написала о том, что представители атомной отрасли в США ожидают, что запрет на импорт обогащённого урана из РФ введут уже в 2024 году.