Харьков, Украина, 19 июня, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Против бывшего и действующего командиров 92-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Павла Федосенко и Владимира Коробки возбуждены уголовные дела из-за недавнего обстрела села Лукьянцы в Харьковской области, сообщил журналистам 19 июня заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По его словам, украинские военные незадолго до сдачи этого села начали обстреливать его из танков и миномётов для запугивания мирных жителей и обвинения Вооружённых сил (ВС) России в ударах по гражданским.

«По заявлениям пострадавших, незадолго до освобождения населённого пункта Лукьянцы российскими военнослужащими на территории села находился пункт временной дислокации ранее упомянутой 92-й ОШБР, которые выезжали за пределы населённого пункта и наносили удары из танковых орудий и миномётов по территории села», — рассказал Лисняк.

По данному факту, уточнил он, УВД ВГА Харьковской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а также ч. 1 ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Им грозит пожизненное лишение свободы.

Как передавало ИА Регнум, харьковское село Лукьянцы было освобождено российскими военными в мае. Так, согласно данным Минобороны РФ на 17 мая, за неделю в Харьковской области освободили Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец и Олейниково.

В генеральном штабе ВСУ в мае признали отступление украинских войск под Волчанском. Подразделения совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции, отчитались в украинском генштабе. Перемещение военных объяснили невозможностью удержать позиции в районах Лукьянцев и Волчанска вследствие огневого и штурмовых действий российских подразделений.

После совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым глава киевского режима Владимир Зеленский называл Харьковскую область одним из «наиболее горячих» направлений на фоне продвижения российской армии.

В Харьковской области идёт работа по созданию буферной зоны, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока Россия не обезопасит Шебекино, Белгородскую область и другие регионы от варварских обстрелов, эта работа не прекратится, заверил представитель Кремля.