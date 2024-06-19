Пхеньян, 19 июня, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Россия противостоит десятилетиями навязываемой империалистической политике США, заявил 19 июня президент Владимир Путин в Пхеньяне в ходе переговоров в составе делегаций с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что РФ ведёт борьбу с навязываемой гегемонистской политикой, империалистической политикой США и сателлитов.

Путин поблагодарил северокорейского коллегу за поддержку политики России, в том числе и на украинском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии своего визита в КНДР Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» отметил, что, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, народ Северной Кореи столь же эффективно отстаивает свои интересы, борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. По словам Путина, Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития. Москва готова к тесному взаимодействию с Пхеньяном, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, заверил президент РФ.

Развитие сотрудничества между Россией и КНДР стало тенденцией, и это, по мнению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, должно беспокоить всех, «кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, сохранении международного режима нераспространения ядерного оружия, соблюдения резолюций СБ ООН и поддержке народа Украины».