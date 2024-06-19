Киев, 19 июня, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Расходы госбюджета Украины с начала 2024 года составили около 1257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов). На выплату заработных плат и содержание военнослужащих из общего фонда уже потратили 39%, сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на данные кабмина Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Ракеты, Деньги, Украина

«Наибольшую сумму расходов — 39% всех денег с начала года — направили на оплату труда с соответствующими налоговыми вычетами. Эта статья расходов составила 494 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов). В этой сумме также средства на денежное содержание военнослужащих, которое составляет 377,2 миллиарда гривен (9,2 миллиона долларов)», — уточнили авторы.

При этом на социальное обеспечение из украинского бюджета направили лишь пятую часть средств. Так общий размер выплат пенсий, пособий и стипендий составил 236,6 миллиарда гривен (5,8 миллиарда долларов). На поддержку ВСУ, покупку военной техники и вооружений израсходовали 101,3 миллиарда гривен (2,5 миллиарда долларов).

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, написало, что украинские власти не смогли достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации долгов на сумму 20 млрд долларов. Кредиторы не получали никаких платежей от Украины с 2022 года, тогда было достигнуто соглашение о двухлетнем моратории. Его срок истекает 1 августа. Во время переговоров Киев предложил обменять свои находящиеся в обращении облигации на серию новых со сроком погашения до 2040 года. Процентные выплаты по предложению украинских властей будут достигать 1% в течение первых 18 месяцев, а затем постепенно увеличатся до 6%. В результате переговоры на этом этапе провалились, однако Киев пообещал продолжать работу для достижения соглашения к августу.

Власти Украины решили продать на аукционе 19 государственных предприятий, пытаясь закрыть дыру в бюджете страны, написала 12 июня британская газета The Times. Планируется в том числе продать самое большое в Европе предприятие по добыче титана и циркония — «Объединённую горно-химическую компанию». Для неё назначили стартовую цену $89 млн. Также на аукцион выставят торговый центр Ocean plaza и отель «Украина» в Киеве.

На сайте МВФ опубликовали информацию о том, что в 2024 году Украина должна выплатить 2,9 млрд долларов, что составляет 6,4% от запланированных в текущем году доходов украинского бюджета. В течение следующих семи лет Украина должна вернуть ещё 11,5 млрд долларов долгов.

Политолог Богдан Безпалько заявил, что Украина никогда не погасит многомиллиардную заложенность перед МВФ. По его словам, никто не даёт Украине деньги просто так и Киев заставят возвращать долги.