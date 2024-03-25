Москва, 25 марта, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Украина никогда не сможет расплатиться со своими долгами. Такое мнение 25 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя многомиллиардную заложенность Украины перед Международным валютным фондом (МВФ).

Сергей Корсун ИА Регнум

На сайте МВФ была опубликована информация о том, что в 2024 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 2,9 млрд долларов, что составляет 6,4% от запланированных в текущем году доходов украинского бюджета. В течение следующих семи лет Украина должна вернуть ещё 11,5 млрд долларов долгов.

Эта информация подтверждает, что никто не даёт Украине деньги просто так и Киев заставят возвращать долги, отметил эксперт.

«Украина продолжит брать в долг, чтобы вернуть предыдущие долги. При этом она будет всё больше и больше погружаться в долговую яму. Когда она окончательно увязнет в этой яме, её заставят расплачиваться не финансовыми ресурсами, а какими-то другими, возможно, сырьевыми или земельными. Или же её заставят заплатить какими-то самоубийственными геополитическими решениями, например, нанести удар по России каким-либо новым видом оружия. В любом случае Украина будет расплачиваться, но она никогда не сможет полностью расплатиться со своими долгами», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в размере $880 млн. Это уже третий кредитный транш Украине, одобренный МВФ. Транш предполагается направить Киеву по линии механизма расширенного кредитования.

Предыдущий транш в размере $900 млн в рамках четырёхлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен МВФ в декабре прошлого года.

В марте 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до отметки «СС». Негативный прогноз отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства этой страны по реструктуризации долга, отметили аналитики.