Нью-Йорк, США, 17 июня, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Власти Украины не смогли достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации её долга на сумму 20 млрд долларов, пишет 17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Global Look Press

Уточняется, что кредиторы не получали никаких платежей от Украины с 2022 года, тогда было достигнуто соглашение о двухлетнем моратории. Его срок истекает 1 августа.

Во время переговоров, говорится в публикации, Киев предложил обменять свои находящиеся в обращении облигации на серию новых со сроком погашения до 2040 года. Процентные выплаты по предложению украинских властей будут достигать 1% в течение первых 18 месяцев, а затем постепенно увеличатся до 6%.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко, переговоры на этом этапе провалились, однако Киев будет продолжать работу, чтобы достичь соглашения к августу, когда истекает период приостановки выплат.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что группа иностранных держателей украинских облигаций, включая BlackRock, намерена добиваться от Киева возобновления выплат процентов по долгу уже в 2025 году. В частности, кредиторы заявляли, что Киев может подождать с выплатой долгов, но теперь стали терять терпение, писало WSJ. Держатели еврооблигаций рассчитывают получить до 500 млн долларов в виде ежегодных процентных выплат.

Группа компаний, владеющая еврооблигациями Украины на сумму 20 млрд долларов, сформовала комитет и наняла юристов для обсуждения ситуации с Киевом. По их замыслу, Украина, начавшая получать помощь от США на 60,6 млрд долларов, могла бы заключить сделку с возобновлением выплат в обмен на прощение значительной части непогашенного долга.

Кроме того, на сайте МВФ опубликовали информацию о том, что в 2024 году Украина должна выплатить МВФ 2,9 млрд долларов, что составляет 6,4% от запланированных в текущем году доходов украинского бюджета. В течение следующих семи лет Украина должна вернуть ещё 11,5 млрд долларов долгов.

Украина никогда не сможет расплатиться со своими долгами, заявил корреспонденту ИА Регнум политолог Богдан Безпалько, комментируя многомиллиардную заложенность Украины перед МВФ. Он отметил, что никто не даёт Украине деньги просто так и Киев заставят возвращать долги.