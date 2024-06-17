Москва, 17 июня, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего чиновника Министерства сельского хозяйства России Олега Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более 2 млрд рублей, сообщили в ЦОС ФСБ.

Кадр из видео Олег Донских

«ФСБ РФ задержан бывший начальник департамента административной работы Министерства сельского хозяйства РФ Олег Донских, 12 лет скрывавшийся от правоохранительных органов и находившийся в международном розыске», — сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что Донских подозревается в организации хищения в 2007–2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму более 2 млрд рублей.

Подозреваемый был задержан в Истринском районе Московской области. Он арестован. Уголовные дела в отношении него были возбуждены в 2011–2012 годах. Все соучастники были арестованы, сам Донских скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск.

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Как передавало ИА Регнум, 11 июня сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали группу высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии по делу о хищении средств из бюджета. Силовики установили причастность задержанных к хищению целевых субсидий по государственной программе «Развитие сельского хозяйства КЧР», при этом общий ущерб от этих действий составил порядка 60 млн рублей.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). У них также изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности. В данный момент следствие выявляет другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанных.

7 июня Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о взятке. Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»).