Киев, 19 июня, 2024, 01:29 — ИА Регнум. На Украине вечером 18 июня воздушную тревогу объявили в четырёх областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой областей, а также подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

Воздушную тревогу объявили с 21:59 мск.

Как сообщало ИА Регнум, четыре ударных беспилотника ВСУ были направлены в Азовский район Ростовской области для атаки на нефтебазу. В городе Азове после налёта дронов загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Украинские боевики в ночь на 18 июня с помощью беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. Есть пострадавшая.