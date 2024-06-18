Вашингтон, 19 июня, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница американской военной разведки Ребекка Коффлер высказала предположение о целях государственного визита российского лидера Владимира Путина в Северную Корею. Свои мысли она озвучила в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин 2024

По мнению Коффлер, президент России активно заручается поддержкой стран Востока на случай, если Белый дом, используя киевский режим, развяжет третью мировую войну.

«Президент Байден разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Если это произойдёт, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия», — напомнила экс-разведчица.

Коффлер также добавила, что Владимир Путин собирает коалицию стран, которые будут готовы дать отпор Америке и её союзникам.

«В этой ситуации Запад и Восток будут сражаться на противоположных сторонах», — предупредила она.

Как передавало ИА Регнум, лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын по пути из аэропорта Пхеньяна ночью 18 июня говорили о значимом развитии отношений двух стран и делились друг с другом сокровенными мыслями. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Очередная историческая встреча лидеров ярко свидетельствует о непобедимости и прочности российско-корейской дружбы и солидарности.

Западным странам стоит последовать мирному предложению России по урегулированию украинского конфликта, пока не поздно, заявил 18 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.