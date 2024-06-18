Пхеньян, 19 июня, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын по пути из аэропорта Пхеньяна ночью 18 июня говорили о значимом развитии отношений двух стран и делились друг с другом сокровенными мыслями. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном

По информации издания, Путин выразил радость от визита в Пхеньян, поблагодарив Ким Чен Ын за тёплый приём в аэропорту при личном участии.

«Высшие лидеры, проезжая по Пхеньяну, поделились сокровенными мыслями и обменялись мнениями для более надёжного развития отношений между КНДР и Россией в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран», — отметило ЦТАК.

Из аэропорта Ким Чен Ын сопроводил Путина на лимузине до резиденции для почетных гостей «Кымсусан». При этом «задушевный разговор продолжался».

По мнению агентства, очередная историческая встреча лидеров ярко свидетельствует о непобедимости и прочности российско-корейской дружбы и солидарности.

Авторы подчеркнули, что визит проходит в «особое время», когда «традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами — КНДР и России — вступили на путь нового всестороннего развития».

«Приезд товарища Путина служит важным шагом, который надёжно стимулирует стратегическое и устремленное в будущее развитие корейско-российских отношений, укрепленных в ходе проверки истории из поколения в поколение, из века в век», — заключило издание.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности в аэропорту Пхеньяна, когда решали, кто первым сядет в лимузин Aurus. После небольшой дипломатической церемонии Ким Чен Ын уступил Путину. Лидеры сели в автомобиль — кортеж мотоциклистов сопровождал их по дороге из аэропорта.

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Северокорейский лидер с радостной улыбкой встретил российского коллегу у самого трапа на красной дорожке. Как только президент сошёл с трапа, они, улыбаясь, обнялись, со словами приветствия пожали друг другу руки.

Владимир Путин 18 июня начал государственный визит в Северную Корею. Борт №1 прибыл в Пхеньян вечером.

В преддверии двухдневного визита Путина на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет лидера России повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.