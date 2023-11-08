Москва, 8 ноября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил законопроект и Концепцию технологического развития страны, сообщила 7 ноября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

В ходе доклада Белоусов рассказал о принятой в мае Концепции технологического развития России, после этого правительство приступило к разработке закона о технологической политике, закрепляющего основные идеи и концепты данного документа.

Суть законопроекта о технологическом развитии России

Первый вице-премьер указал на уникальность закона, которого до сих пор не было. Документ состоит из десяти глав и 46 статей, но Белоусов обратил внимание президента РФ на трёх новеллах.

Первая включает проекты технологического суверенитета и нацелена на создание конкретной продукции — станкостроение, микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, дизелестроение, отдельные виды химии, медицинская техника, фармацевтика и так далее.

В качестве второй новеллы Белоусов выделил проекты так называемых сквозных технологий, которые являются прорывными и будут в дальнейшем определять облик производственных систем. Сюда относятся искусственный интеллект, новые материалы с заданными свойствами или с программируемыми свойствами, новое поколение накопителей энергии, биотехнологии, поколение 6G-станций.

Третья новелла подразумевает постановку на прочную правовую базу развитие малых технологических компаний. Проект о технологической политике определяет суть этих компаний, их критерии, механизмы их отбора, поскольку само понятие «малая технологическая компания» было введено в правовую практику лишь весной 2023 года, добавил Белоусов.

По словам первого вице-премьера, к разработке закона привлекались эксперты, Российская академия наук, представители инновационных компаний, депутаты, члены Совета Федерации.

Путин отметил важность документа и поручил продолжать работу над ним.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля правительство одобрило проект федерального закона «О развитии технологических компаний в Российской Федерации». Согласно документу, отнесение организации к малой технологической компании будет осуществляться на основании результатов экспертизы. Включение малой технологической компании в реестр будет являться инструментом для получения мер государственной поддержки. Реестр также станет «витриной» для потенциальных частных инвесторов.

Ранее правительство сформировало перечень ключевых направлений технологического развития России до 2030 года. В него включили производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, авиационную промышленность и разработки в энергетической сфере.