Москва, 18 июня, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы приговорил экс-главу «Автодора» и бывшего советника гендиректора — председателя правления «РЖД» Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Сергей Фадеичев/ТАСС Бывший глава «Автодора» Сергей Кельбах

«Приговором Тверского районного суда города Москвы Кельбах Сергей Валентинович признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.

Суд приговорил Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. Обвинение запрашивало 14 лет лишения свободы. Кроме того, суд лишил его права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок три года.

Вместе с тем суд в полном объёме удовлетворил гражданский иск Минтранса о взыскании ущерба в размере более 1,9 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, Кельбах обвинялся в злоупотреблении своими должностными полномочиями в ходе выполнения федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Строительство ЦКАД началось в 2015 году. Планировалось, что первая очередь будет завершена в 2018 году, но сроки были перенесены на 2019 год. В апреле 2018 года Счётная палата заявила, что стройка ведётся на недостаточном уровне, а сроки строительства не исполняются.

В 2019 году Следком РФ заявил, что Кельбах нанёс государству ущерб, превышающий 2 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело, а фигуранта отправили под домашний арест.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более двух млрд рублей, а ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета ещё 3,9 млн рублей. Помимо этого, Кельбаху вменяют незаконную выплату другой компании 132 млн рублей за разработку документации по ЦКАД. Как установило следствие, эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой.