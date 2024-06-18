Москва, 18 июня, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В Москве до конца 2027 года будет построена 21 новая поликлиника. Об этом сообщил мэр российский столицы Сергей Собянин.

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Градоначальник напомнил, что с 2011 года в Москве построили 81 новую поликлинику. Причём 44 из них построили за счёт бюджета Москвы.

«В этом году начали принимать пациентов три новые городские поликлиники: детская на Лебедянской улице и две детско-взрослых на Ленской и Автозаводской улицах», — написал Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы отметил, что строительство новых поликлиник проходит по новому московскому стандарту. Так, к работе в них привлекается больше врачей самых востребованных специальностей, поликлиники оснащаются современным технологиям. Также внедряется цифровая поликлиника, когда у пациентов есть доступ к электронной медкарте, они могут следить за результатами анализов и исследований.

Кроме того, предусматривается удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений, создаются необходимые условия для маломобильных пациентов, искренний сервис, понятная навигация и благоустроенная прилегающая территория.

«В планах до конца 2027 года построить ещё 21 поликлинику, в том числе 5 — за счёт инвесторов», — добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня Собянин информировал, что в Москве завершилось благоустройство территорий возле ряда обновлённых поликлиник. Рядом со зданиями высадили более 2,2 тысячи деревьев. Рабочие создали 617 зон отдыха для пациентов, установили 57 детских площадок и почти 2160 информационных стел, которые помогают ориентироваться на обновлённых территориях. Для удобства посетителей специалисты оборудовали более 530 велопарковок и установили примерно 90 навесов для детских колясок.

Собянин отметил, что сейчас в Москве идёт второй этап реконструкции поликлиник. Капремонт ожидает ещё почти 140 зданий, прилегающие к ним территории благоустроят.

18 апреля Сергей Собянин озвучил стратегию развития здравоохранения в Москве. На сегодняшний день, по словам градоначальника, приоритетными направлениями являются завершение модернизации инфраструктуры здравоохранения, продолжение разработки и внедрение новых стандартов медицинской помощи, продолжение активной работы в сфере разработки и внедрения инновационных цифровых решений, а также обеспечение непрерывного повышения квалификации столичных врачей, медсестер и других специалистов.

При этом, отметил Собянин, за последние десять лет в Москве удалось существенно уменьшить время ожидания приема — с 30 до 7 минут. А около 90% пациентов могут попасть к терапевту в день обращения.