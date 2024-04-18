Москва, 18 апреля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Власти Москвы стремятся обеспечить лучшее здравоохранение, доступное для каждого. О развитии системы оказания медицинской помощи в Москве рассказал в своем личном блоге мэр Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

На сегодняшний день, по словам градоначальника, приоритетными направлениями являются завершение модернизации инфраструктуры здравоохранения, продолжение разработки и внедрение новых стандартов медицинской помощи, продолжение активной работы в сфере разработки и внедрения инновационных цифровых решений, а также обеспечение непрерывного повышения квалификации столичных врачей, медсестер и других специалистов.

При этом, отметил Собянин, за последние десять лет в Москве удалось существенно уменьшить время ожидания приема — с 30 до 7 минут. А около 90% пациентов могут попасть к терапевту в день обращения.

За десять лет московские медучреждения пережили две волны обновления, добавил мэр. Кроме того, столичные поликлиники перевели на электронный документооборот благодаря системе ЕМИАС. А в лечении врачи начали применять технологии искусственного интеллекта.

За этот период в столице удалось реконструировать около 200 зданий медучреждений и построить новые стационары, в 2024–2025 годах в планах — реконструкция еще около 140 зданий. А до конца 2028 года, по словам мэра, в Москве будет сформирован новый каркас амбулаторной и стационарной помощи.

Самым главным достижением, по мнению Собянина, является увеличение продолжительности жизни. Так, в 2023 году ожидаемый показатель превысил 79 лет.

Ранее Собянин рассказал о помощи Москвы людям с инвалидностью. Мэр подчеркнул, что столица активно развивает инклюзивные практики, чтобы сделать жизнь каждого человека с ограниченными возможностями полноценной и комфортной.