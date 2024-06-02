Москва, 2 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В Москве завершилось благоустройство территорий возле ряда обновлённых поликлиник. Рядом со зданиями высадили более 2,2 тысячи деревьев, сообщил в своём Telegram-канале мэра столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин

«Вместе с реконструкцией поликлиник по новому московскому стандарту меняем и пространства вокруг зданий. На первом этапе модернизации благоустроили территории рядом с 201 городской поликлиникой общей площадью порядка 110 гектаров. Высадили свыше 2240 деревьев и около 13 870 кустарников, разбили больше 12 850 квадратных метров цветников», — написал мэр Москвы.

Рабочие создали 617 зон отдыха для пациентов, установили 57 детских площадок и почти 2160 информационных стел, которые помогают ориентироваться на обновлённых территориях. Для удобства посетителей специалисты оборудовали более 530 велопарковок и установили примерно 90 навесов для детских колясок.

Собянин отметил, что сейчас в Москве идёт второй этап реконструкции поликлиник. Капремонт ожидает ещё почти 140 зданий, прилегающие к ним территории благоустроят.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля Сергей Собянин озвучил стратегию развития здравоохранения в Москве. На сегодняшний день, по словам градоначальника, приоритетными направлениями являются завершение модернизации инфраструктуры здравоохранения, продолжение разработки и внедрение новых стандартов медицинской помощи, продолжение активной работы в сфере разработки и внедрения инновационных цифровых решений, а также обеспечение непрерывного повышения квалификации столичных врачей, медсестер и других специалистов.

При этом, отметил Собянин, за последние десять лет в Москве удалось существенно уменьшить время ожидания приема — с 30 до 7 минут. А около 90% пациентов могут попасть к терапевту в день обращения.

12 апреля мэр присутствовал на открытии новой детской поликлиники на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное на юге столицы. Он сообщил, что в корпус, рассчитанный на 545 посещений в смену, переехало головное здание детской городской поликлиники № 23, которая раньше находилась на улице Кошкина. Новое здание в полтора раза просторнее предыдущего. В нём оборудовали травмпункт, современную клинико-диагностическую лабораторию, отделения физиотерапии с кабинетами массажа и залом ЛФК, а также установили новейшее медицинское оборудование.