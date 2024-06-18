Москва, 18 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС полностью выведена из строя и не производит электроэнергию. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

РИА Новости

По словам Рогова, которые приводит «Газета.Ru», с выведением из строя ДнепроГЭС глава киевского режима Владимир Зеленский и украинский олигарх Ринат Ахметов теперь не смогут зарабатывать на производстве электроэнергии. Кроме того, прекратилось использование станции для военных нужд ВСУ.

Как отметил Рогов, после серии ударов машинные залы и распределительные станции ДнепроГЭС вышли из строя. В то же время плотина станции в результате ударов не пострадала, продолжая связывать левый и правый берег Днепра, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня Зеленский на конференции по восстановлению страны в Берлине заявил, что на Украине уничтожены порядка 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. По его словам, у украинского руководства есть план, как в 2024 году построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт. Однако Украине требуются кредиты и инвестиций союзников для оперативного восстановления поврежденных объектов энергетики, отметил Зеленский.

1 июня глава назначенной киевским режимом администрации Запорожской области Иван Фёдоров сообщил о критическом состоянии ДнепроГЭС, которая повреждена с конца марта. По его словам, на восстановление станции потребуется не один год.

3 июня глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ДнепроГЭС находится в «очень затруднительном положении» из-за серьёзных повреждений сооружений и оборудования. Кудрицкий добавил, что станция очень сильно повреждена, имеются «серьёзные препятствия» для её нормальной работы.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отметил, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил он.