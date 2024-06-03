Мелитополь, 3 июня, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении» из-за серьёзных повреждений сооружений и оборудования. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире украинского Общественного телевидения.

Anatoliy Volkov

«Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния сооружений, оборудования», — сообщил он.

Кудрицкий добавил, что станция очень сильно повреждена, имеются «серьёзные препятствия» для её нормальной работы.

Как передавало ИА Регнум, директор украинской компании-оператора ГЭС «Укргидроэнерго» Игорь Сирота ранее заявлял, что ДнепроГЭС остановила работу. По его словам, это было вызвано пожаром и серьёзными повреждениями. Также Сирота уточнил, что на восстановление Днепровской ГЭС потребуется несколько лет. Он подчеркнул, что оценить объём средств, необходимых для проведения ремонта, пока невозможно.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти Украины открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, из-за чего могут быть подтоплены острова в дельте Днепра. Гидролог, доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что целью сброса воды через шлюзы ДнепроГЭС может быть обеспечение безопасности плотины или обводнение дельты, но могут преследоваться и военные цели.