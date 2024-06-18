Москва, 18 июня, 2024, 13:25 — ИА Регнум. ВСУ за сутки потеряли на разных участках фронта до 1840 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 18 июня на брифинге.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Группировки «Запад» и «Восток» заняли более выгодные рубежи, подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, подразделения группировки «Центр» — тактическое положение.

Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300, поразили цех производства украинских дронов, а также склад 44-й бригады ВСУ, с которого шла разгрузка западной техники.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня Конашенков сообщил, что российские военные за сутки улучшили положение на пяти направлениях в зоне СВО, ВСУ за этот период потеряли до 1775 бойцов.