Москва, 18 июня, 2024, 12:48 — ИА Регнум. У Киева сейчас есть возможность принять предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, в противном случае наступление Вооружённых сил (ВС) России продолжится, заявил 18 июня журналистам заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Bulkin Sergey/Global Look Press Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Если говорить совсем прямо и откровенно, я думаю, что, президент ведь об этом всё сказал, что каждое последующее предложение, которое будет сделано Российской Федерацией, оно для действующих украинских властей, как бы мы к ним ни относились, будет хуже, чем предыдущее», — сказал он.

По мнению зампреда Совбеза РФ, киевский режим должен воспользоваться этим предложением, пока есть возможность и попытаться установить мир, завершив эту часть конфликта. В противном случае, добавил Медведев, наступательные действия российской армии продолжатся.

«И где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это всё будет не в пользу действующих украинских властей. Так что они должны торопиться», — отметил он.

Вместе с тем Медведев подчеркнул, что Верховная рада, как и исполнительная власть Украины, получает вводные от США, а поэтому там не сил, способных поддержать предложения российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также вывести свои войска с их территории.

Как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры, заверил глава государства.

Предложения Владимира Путина перечеркнули итоги так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, швейцарская конференция не внесла никакого вклада в продвижение подлинного урегулирования конфликта. Даже западные лидеры в ходе указанного саммита отмечали, что добиться урегулирования конфликта без участия России невозможно, добавил он.

Обозреватель британского новостного сайта UnHerd Ральф Шелльхаммер считает, что Украине стоит прислушаться к мирным предложениям президента России, в таком случае у неё ещё останется шанс стать процветающей страной.