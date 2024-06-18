Москва, 18 июня, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Хакеры из группировки RaHDit опубликовали сведения о более чем 1,2 тыс. украинских операторов беспилотников, в числе которых — вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, пишет «Газета.Ru».

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

По данным Следственного комитета России, именно 383-й отдельный полк причастен к атакам ВСУ на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

При этом среди операторов дронов хакеры обнаружили ранее судимых за насилие в отношении несовершеннолетних.

Как передавало ИА Регнум, ранее МВД России объявило в розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка. Бурденюку 50 лет, его разыскивают «по статье УК РФ».

В декабре российские правоохранители начали розыск командующего воздушными силами Украины Николая Олещука. Ему инкриминируют совершение теракта организованной группой, повлёкшего тяжкие последствия.

В розыск также объявлен бывший командующий сухопутными войсками ВСУ, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Сухопутными войсками он командовал с марта 2016-го по август 2019 года. За этот период более 180 человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения и погибли в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны Украины.