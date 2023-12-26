Москва, 26 декабря, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николая Олещука.

Соцсети Николай Олещук

Об этом свидетельствуют данные из базы ведомства.

«Олещук Николай Николаевич. 25.05.1972. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», ― говорится в сообщении.

При этом статью МВД не уточнило.

По данным СМИ, Олещуку вменяют ч. 2 ст. 205 («Террористический акт, совершённый организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий») УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Сухопутными войсками он командовал с марта 2016 по август 2019 года. За этот период более 180 человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения и погибли в ДНР и ЛНР в результате обстрелов украинской армии.

16 ноября правоохранительное ведомство объявило в розыск бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрея Парубия. В России его обвинили в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов подконтрольными ему подразделениями ВСУ.