Москва, 18 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка, следует из базы ведомства.

«Бурденюк Сергей. 16.01.1974. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте.

Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре МВД объявило в розыск командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука. По данным СМИ, ему вменяют ч. 2 ст. 205 («Террористический акт, совершённый организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий») УК РФ.

20 ноября МВД объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Сухопутными войсками он командовал с марта 2016 по август 2019 года. За этот период более 180 человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения и погибли в ДНР и ЛНР в результате обстрелов украинской армии.