Москва, 20 ноября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Об этом 20 ноября сообщили в министерстве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сергей Попко, 13.02.1961. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе на сайте МВД.

Попко с марта 2016 по август 2019 года был командующим сухопутными войсками ВСУ. За этот период более 180 человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения и погибли в ДНР и ЛНР в результате обстрелов украинской армии. Кроме того, были разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

С октября 2022 года Попко является главой Киевской городской военной администрации.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Попко.

В конце июля СК заочно предъявил обвинения трём украинским военачальникам, включая экс-командующего десантно-штурмовыми войсками Евгения Мойсюка. Также СК предъявил обвинение экс-командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку и бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил — начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку.

Также в июле СК заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил — начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре.