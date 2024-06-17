Пхеньян, 18 июня, 2024, 00:21 — ИА Регнум. В преддверии приезда российского лидера Владимира Путина в Пхеньян в северокорейской газете «Нодон синмун» вышла его статья «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

Путин в статье заверил, что Россия готова к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными.

«Будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчётов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно — выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии», — написал Путин в статье для северокорейского издания.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин готовится к ряду поездок, в том числе за рубеж. У президента будет насыщенная рабочая неделя. Пресс-служба Кремля проинформировала, что глава государства совершит рабочую поездку в Якутск, а после отправится в КНДР и Вьетнам.

Путин прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут 19 июня.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 17 июня заверил журналистов, что американские власти будут пристально следить за визитом российского лидера в Северную Корею.