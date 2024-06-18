Азов, Ростовская область, 18 июня, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Рисков распространения пожара в Азове, где загорелся резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты и угроз для жителей нет. Об этом 18 июня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет», — написал Голубев в Telegram-канале.

По состоянию на 07:00 мск к тушению пожара привлекли 208 человек, один пожарный поезд и 39 единиц техники.

Сотрудники Роспотребнадзора мониторят состояние окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано, добавил Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 июня в Азове в результате налёта беспилотников ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Обошлось без жертв. На место возгорания выехали спасатели и пожарные, а также руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС.

Объём пожара в Азовском районе Ростовской области достиг 5 тыс. кубических метров.

Также в ночь на 18 июня украинские боевики с помощью беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом, пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Её доставили в районную больницу. Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь, затем бригада скорой перевезёт её в больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ 17 июня пытались атаковать территорию Новолипецкого металлургического комбината четырьмя дронами, проинформировала пресс-служба организации. В ходе атаки никто не пострадал, завод продолжил работу в штатном режиме. С начала года в четырёх атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА уничтожили до промплощадки.