Шиловский район, Рязанская область, 18 июня, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Причиной массового ДТП в Рязанской области, унёсшего жизни восьми человек, стал выезд микроавтобуса «Газель» на встречную полосу. Об этом сообщил 18 июня заместитель начальника регионального управления ГАИ Сергей Москвин.

Кадр из видео

Он уточнил, что авария с участием четырёх транспортных средств произошла около 6:30 мск в Шиловском районе, на 273-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».

«Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса «Газель», — заявил Москвин на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

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Как сообщало ИА Регнум, в Шиловском районе столкнулись микроавтобус, один легковой и два грузовых автомобиля. В результате погибли восемь человек. Ещё 13 получили травмы, их экстренно доставили в Шиловский медцентр. Трое из пострадавших — дети. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ).