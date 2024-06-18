ГАИ назвала причину ДТП в Рязанской области с восемью погибшими
ГАИ: причиной массового ДТП в Рязанской области стал выезд на встречную полосу
Шиловский район, Рязанская область, 18 июня, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Причиной массового ДТП в Рязанской области, унёсшего жизни восьми человек, стал выезд микроавтобуса «Газель» на встречную полосу. Об этом сообщил 18 июня заместитель начальника регионального управления ГАИ Сергей Москвин.
Он уточнил, что авария с участием четырёх транспортных средств произошла около 6:30 мск в Шиловском районе, на 273-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».
«Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса «Газель», — заявил Москвин на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
Как сообщало ИА Регнум, в Шиловском районе столкнулись микроавтобус, один легковой и два грузовых автомобиля. В результате погибли восемь человек. Ещё 13 получили травмы, их экстренно доставили в Шиловский медцентр. Трое из пострадавших — дети. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ).