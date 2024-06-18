Шиловский район, Рязанская область, 18 июня, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП в Рязанской области, в результате которого погибли восемь человек и пострадали 13. Об этом 18 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Прокуратура Рязанской области

Около 06:30 мск на 273-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Шиловском районе столкнулись микроавтобус, один легковой и два грузовых автомобиля. По данным предварительного расследования, причиной стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.

Волк уточнила, что следственное управление УМВД по Рязанской области возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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Как сообщало ИА Регнум, 13 пострадавших в ДТП экстренно доставили в Шиловский медцентр, среди них трое детей. На место прибыли полицейские, причины ДТП устанавливаются.