Вашингтон, 18 июня, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Военные США вряд ли получат первую партию из восьми новых гиперзвуковых ракет ранее 2025 года. Об этом 17 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аудит Конгресса.

Nasa. gov Проект гиперзвуковой ракеты от DARPA и ВВС США

Очередной финансовый год начнётся в США 1 октября, при этом гиперзвуковое оружие пока не прошло необходимые испытания.

«Армия не достигла своей цели по созданию первой батареи гиперзвукового оружия большой дальности, включая ракеты, к 2023 финансовому году из-за проблем с интеграцией. Исходя из текущих планов по испытаниям и производству ракет армия получит первую полноценную батарею только в 2025 финансовом году», — написали в материале.

По заверениям американских военных, США после неудачных испытаний гиперзвукового оружия в прошлом «находятся на пути к выполнению необходимых корректирующих действий». При обнаружении проблемы во время лётных испытаний поставки ракет и ввод в строй первой оперативной системы могут быть еще более отложены.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля министр ВВС США Фрэнк Кендал признал, что американские военные испытывают определённые трудности в проведении испытаний гиперзвукового оружия, несмотря на значительные инвестиции Вашингтона в эту сферу. Соединённые Штаты при этом продолжат осуществлять значительные инвестиции, направленные на развитие инфраструктуры для проведения испытания гиперзвукового оружия, сказал он.

Гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении США. В то же время Россия, являющаяся лидером в разработках гиперзвукового оружия, за последние годы создала множество образцов таких ракет, в том числе «Кинжал» воздушного базирования и «Циркон» морского базирования.

В послании Федеральному собранию в 2018 году президент Владимир Путин впервые заявил о том, что в России созданы гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард» и другие новые образцы вооружений. В 2021 году первый полк «Авангардов» заступил на боевое дежурство.