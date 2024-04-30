Вашингтон, 1 мая, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки испытывают определённые трудности в проведении испытаний гиперзвукового оружия, несмотря на значительные инвестиции Вашингтона в эту сферу. Об этом 30 апреля заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

«У нас есть трудности с испытательными мощностями и доступностью полигонов для тестирования… для проведения дополнительных гиперзвуковых испытаний», — указал он в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.

В то же время Фрэнк Кендалл признал, что Соединённые Штаты продолжают осуществлять значительные инвестиции, направленные на развитие инфраструктуры для проведения испытания гиперзвукового оружия.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Reuters сообщило, что американские военно-воздушные силы провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (AARW). Испытания состоялись 17 марта и осуществлялись с межконтинентального стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, взлетевшего с авиабазы Андерсон, расположенной на острове Гуам.

На данный момент гиперзвуковое оружие не стоит на вооружении США. В то же время Россия, являющаяся лидером в разработках гиперзвукового оружия, за последние годы разработала множество образцов гиперзвуковых ракет, в том числе «Кинжал» воздушного базирования и «Циркон» морского базирования.