Москва, 1 марта, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Заявления президента Владимира Путина об обороноспособности страны, разработках нового оружия и демонстрация военной мощи вызвали шок во всем мире, воодушевление и гордость — в России. Эксперты наперебой отмечали после услышанного и увиденного, что в оборонном комплексе произошла «технологическая революция», а президент с этой речью «войдёт в историю». Самого главу государства окрестили «миротворцем», который остужает «горячие головы» отдельных «престарелых генералов» и «обеспечит мир во всём мире».

Kremlin.ru Во время оглашения послания Президента Федеральному Собранию

«В шоке» оказался губернаторский корпус. Одним из первых эмоционально отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов, назвав информацию «головосносящей», и призвал «смотреть и слушать», так как после озвученных достижений в военной сфере «расправились плечи, развернулись крылья», «взгляд в будущее совсем стал другой». Глава Тувы Шолбан Кара-оол высказал мнение, что «весь мир в шоке от военной части послания», в стране способны создавать технику и технологии «далекого будущего, каких нет ни у кого». Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что «представленный новый вид стратегического оружия поистине впечатляет»: «Мощно!»

Президент страны Владимир Путин в своём послании рассказал о новинках «высокотехнологичного оружия», качественно отличающегося от прежних аналогов. К их числу он отнёс гиперзвуковые ракеты, подводные беспилотные аппараты и лазерное оружие. Особо глава государства подчеркнул, что Россия разрабатывает класс ракет, которые не подпадают под противодействие системы ПРО, то есть речь идёт о переходе к «принципиально новому типу вооружений». Было продемонстрировано видео с возможностями нового оружия. «Видео, пожалуйста» — стало фразой дня.

Но так же мощно прозвучала стратегия внутреннего развития России, адресованное в том числе «новому правительству». Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров считает, что «масштабный проект Путина равен «новому курсу» Рузвельта»: развитие страны анонсировано как развитие через долгосрочные инвестиции в государственную инфраструктуру, которые служат и населению, и экономике.

«Эти инвестиции по определению не могут быть коммерческими. Они в принципе не имеют задачи получения срочной прибыли — рубль вложил, через год получил два — то, к чему так долго приучали наше общество и нашу экономику либералы, либертарианцы и прочие кабинетные мыслители, наконец, отброшено».

Постоянный автор ИА REGNUM Владимир Павленко отмечает, что «крах концептуальных идей по превращению России в территорию упадка и регресса породит уныние в гораздо более весомых и влиятельных интеллектуальных штабах», чем демонстрация новейших образцов российских стратегических вооружений.

Видео — о главном.

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