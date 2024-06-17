Москва, 18 июня, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Ненавистники России снабжают Киев оружием, техникой, деньгами и разведданными, подталкивая использовать арсенал для ударов по РФ. Об этом написал российский лидер Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

В опубликованной статье на сайте Кремля президент подчеркнул, что противники России не останавливаются и продолжают снабжать неонацистский режим, позволяют и «фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории».

Путин добавил, что чаще всего ВСУ бьют по заведомо мирным целям.

«Противники грозятся направить на Украину свои воинские контингенты», — заключил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии приезда Владимира Путина в Пхеньян в газете «Нодон синмун» вышла его статья «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».

Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проведении специальной военной операции на Украине, написал Путин.

По словам российского лидера, Пхеньян был и остаётся убеждённым единомышленником и сторонником Москвы, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, а также учёте интересов друг друга.

Россия и КНДР активно развивают партнёрство и стремятся к более высокому уровню взаимодействия, говорится в статье президента.