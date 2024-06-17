Москва, 18 июня, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» президента Владимира Путина в газете «Нодон синмун». Её полный текст опубликовали на сайте Кремля.

Mil.ru Флаги КНДР и России

«Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнёрство. Мы высоко ценим твёрдую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединённых Наций», — отметил Путин.

По словам российского лидера, Пхеньян был и остаётся убеждённым единомышленником и сторонником Москвы, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, а также учёте интересов друг друга

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут на следующий день, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Российский президент и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет. Также запланированы переговоры делегаций в расширенном составе. В честь визита Владимира Путина в Пхеньяне состоится торжественный концерт, президент РФ посетит это мероприятие, добавил Ушаков.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию. Он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Северокорейский лидер пригласил президента России приехать в КНДР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин с благодарностью принял приглашение.