Москва, 18 июня, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Россия и КНДР активно развивают партнёрство и стремятся к более высокому уровню взаимодействия, говорится в статье президента Владимира Путина для северокорейской газеты «Нодон синмун». Полный текст статьи опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

По мнению российского лидера, Северная Корея и РФ продолжают активно развивать многоплановое партнёрство, которое направлено на укрепление суверенитета двух стран и повышение благосостояния населения.

«Общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на ещё более высокий уровень, что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, укреплению нашего суверенитета, углублению торгово-экономических связей, и в конечном итоге повышению благосостояния граждан двух государств», — написал президент в своей статье.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии приезда российского лидера Владимира Путина в Пхеньян в северокорейской газете «Нодон синмун» вышла его статья «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».

Путин в статье заверил, что Россия готова к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными.

Путин прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут 19 июня.