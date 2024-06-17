Москва, 17 июня, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев», Герой России кумык Темирлан Абуталимов в память о погибшем друге, наставнике и командире Евгении Груздеве взял позывной Омск, сообщил 17 июня Telegram-канал программы.

Кадр из видео

Абуталимов — не кадровый офицер, а русский командир с позывным Омск стал для него наставником и близким другом, научив всему, что необходимо в боевой обстановке, сказано в публикации.

«Во время боя командир отправил меня на другой участок исправить ошибки, разобраться в ситуации. А сам занял мою позицию. И в момент, когда я пошёл наводить АГС, поднял «птицу», я увидел, что выстрелом из танка накрыло позицию, где стоял мой командир и где должен был находиться я. Командир погиб. Евгений посмертно получил звание Героя России», — рассказал Абуталимов.

В память о друге и наставнике после его гибели Абуталимов взял его позывной. Он общается с родителями погибшего друга и в будущем планирует посетить его родной город, в честь которого и был взят позывной.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин объявил о запуске программы «Время героев». Обучение первого потока проекта стартовало 27 мая. Для него отобрали 83 человека, которых подготовят для работы на государственных должностях различного уровня.

Глава государства встретился с участниками программы в Солнечногорске 14 июня. В рамках встречи он подчеркнул, что поддержка тяжелораненых участников СВО является приоритетной задачей для государства.