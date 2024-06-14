Солнечногорск, Московская область, 14 июня, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Государственная система России обязана помогать участникам спецоперации на Украине, получившим тяжёлые ранения, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

Он отметил, что среди присутствующих военнослужащих есть те, кто получил тяжелейшие ранения. Задача государства — помогать всем, кто попал в очень тяжёлые условия.

«Конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна. Сейчас, и будет нужна в будущем для большого количества людей. И мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку», — сказал Путин.

Президент отметил, что в руководстве страны также думают над тем, как оказать помощь всем участникам СВО, которые будут нуждаться в ней после завершения военной службы. Он назвал это особенной ситуацией, когда нужен особый подход к людям.

Как сообщало ИА Регнум, обучение первого потока программы «Время героев» стартовало 27 мая. В рамках курсов участников СВО готовят к работе на государственных руководящих постах. Программу запустили по поручению главы государства. Её проводят на базе Президентской академии РАНХиГС.

1 июня Путин заявил, что участники СВО должны чувствовать поддержку государства. Он назвал это не менее важным делом, чем выполнение задач на фронте. Если военнослужащие не ощущают заботы от государства, им сложней выполнять боевые задачи, подчеркнул президент.