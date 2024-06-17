Москва, 17 июня, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Министерство юстиции внесло «Германский исторический институт в Москве» (Deutsches Historisches Institut Moskau) в список нежелательных организаций. Это следует из материалов на сайте ведомства.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

На сайте института указано, что его деятельность с основания в 2005 году направлена на развитие и укрепление научного сотрудничества историков из России и Германии. Институт основан по инициативе Фонда им. Альфрида Круппа фон Болена и Гальбаха и Фонда «Цайт» им. Эбелин и Герда Буцериус и переведён по рекомендации Германского научного совета на государственное финансирование с 1 января 2009 года.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Генпрокуратура признала нежелательными неправительственную организацию International Russian Radio&Television из Финляндии, а также аффилированных с ней американской и канадской структур под одним наименованием Great Commission Media Ministries. Отмечалось, что участники НПО устраивали незаконные протестные акции и провокации с участием иностранных журналистов. По данным Генпрокуратуры, информационные сюжеты структур имели откровенно антироссийский характер. С начала СВО они распространяли фейки о действиях Вооружённых сил России и поддерживали настроенную против страны информационную кампанию Запада.

16 мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации SOTA media, зарегистрированной в Литве. В ведомстве указали, что руководство издания — граждане и резиденты западных стран, а его цель — подорвать духовно-нравственные основы российского общества. По данным Генпрокуратуры, на сайте организации регулярно публиковали недостоверную общественно значимую информацию, а также материалы, дискредитирующие действия властей и российской армии.

18 марта Генпрокуратура признала нежелательными три неправительственные организации, зарегистрированные на территории Канады. Эти организации фактически участвовали в информационной кампании стран Запада по дискредитации России и разжиганию антироссийских настроений. Так, за 2022–2023 годы они провели многочисленные мероприятия, ряд интервью сотрудников, а также встречи с руководителями недружественных стран антироссийской направленности, заявили в инстанции.