Москва, 14 июня, 2024, 14:48 — ИА Регнум. В России признали нежелательными одну неправительственную организацию, зарегистрированную в Финляндии, и две связанные с ней американские и канадские структуры. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

(сс) Andreykor

Речь идёт о деятельности International Russian Radio&Television из Финляндии, а также аффилированных с ней американской и канадской структур под одним наименованием Great Commission Media Ministries.

«Объединение занимается поиском и поддержкой оппозиционно настроенных по отношению к российским властям людей, вовлекает их в свои ряды и использует в целях дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране», — заявили в ведомстве.

Отмечалось, что участники НПО устраивали незаконные протестные акции и провокации с участием иностранных журналистов. По данным Генпрокуратуры, информационные сюжеты структур имели откровенно антироссийский характер. С начала СВО они распространяли фейки о действиях Вооружённых сил России и поддерживали настроенную против страны информационную кампанию Запада.

На международных площадках руководство объединения устраивало сбор средств для нужд Вооружённых сил Украины, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации SOTA media, зарегистрированной в Литве. В ведомстве указали, что руководство издания — граждане и резиденты западных стран, а его цель — подорвать духовно-нравственные основы российского общества. По данным Генпрокуратуры, на сайте организации регулярно публиковали недостоверную общественно значимую информацию, а также материалы, дискредитирующие действия властей и российской армии.

18 марта Генпрокуратура признала нежелательными три неправительственные организации, зарегистрированные на территории Канады. Эти организации фактически участвовали в информационной кампании стран Запада по дискредитации России и разжиганию антироссийских настроений. Так, за 2022–2023 годы они провели многочисленные мероприятия, ряд интервью сотрудников, а также встречи с руководителями недружественных стран антироссийской направленности, заявили в инстанции.