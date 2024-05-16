* организация, признанная нежелательной в РФ

Москва, 16 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Деятельность организации SOTA media (организация, признанная нежелательной в РФ), зарегистрированной в Литве, в России признали нежелательной. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Иван Шилов ИА Регнум

Иностранную неправительственную организацию зарегистрировали в 2022 году в Вильнюсе. В ведомстве указали, что руководство издания — граждане и резиденты западных стран, а его цель — подорвать духовно-нравственные основы российского общества.

«Публикуемые SOTA media материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе», ― говорится в сообщении на сайте ведомства.

Генпрокуратура заявила, что руководство редакции действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain (организация, признанная в РФ нежелательной; принадлежит телеканалу «Дождь», признанному Минюстом РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) и латвийской The Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом; организация, признанная в РФ нежелательной), а также активно взаимодействует с «Медиапроект «ОВД-Инфо» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Кроме того, на сайте организации регулярно публиковали недостоверную общественно значимую информацию, а также материалы, дискредитирующие действия властей и российской армии. По этой причине на основании требования Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал этот интернет-ресурс.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции 2 мая внесло в реестр нежелательных организаций «Комитет ингушской независимости» (организация, выполняющая функции иноагента в РФ и признанная нежелательной). 11 апреля организацию признала нежелательной Генеральная прокуратура.

27 апреля Минюст включил в перечень нежелательных организаций «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация, выполняющая функции иноагента в России и признанная нежелательной).

Министерство юстиции 6 февраля внесло в перечень нежелательных организаций так называемый «Антивоенный комитет России» (организация, признанная в РФ нежелательной), испанскую La Asocicion de Rusos Libres (организация, признанная в РФ нежелательной) и французскую Russie-Libertes (организация, признанная в РФ нежелательной).