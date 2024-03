Москва, 18 марта, 2024, 18:47 — ИА Регнум. В России три неправительственных организации, зарегистрированных на территории Канады, признали нежелательными. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Алексей Майшев /РИА Новости

Речь идёт о деятельности Russian Canadian Democratic Alliance (организация, признанная в РФ нежелательной), Munk school of global affairs and public policy (организация, признанная в РФ нежелательной) и Norman Paterson School of International Affairs (организация, признанная в РФ нежелательной).

«Они зарегистрированы на территории Канады и действуют при университете Торонто и Карлтонском университете, на базе которых функционирует ряд исследовательских подразделений, включая центры по изучению проблем безопасности», ― пояснили в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, эти организации фактически участвуют в информационной кампании стран Запада по дискредитации России и разжиганию антироссийских настроений. Так, за 2022–2023 годы они провели многочисленные мероприятия, ряд интервью сотрудников, а также встречи с руководителями недружественных стран антироссийской направленности.

Также в ведомстве сообщили, что созданная в Канаде в 2022 году Russian Canadian Democratic Alliance систематически публиковала в СМИ материалы о насильственном изменении основ конституционного строя России, а также содержащие дискредитацию Вооружённых сил страны, в том числе призывы наращивать поставки западного вооружения на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля по решению Генпрокуратуры в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории России, Минюст включил три организации из Японии, Швейцарии и с Украины. Это «Союз за возвращение Северных территорий» (организация, признанная в РФ нежелательной), Громадська органiзацiя «Кримськотатарський Ресурсний Центр» («Крымскотатарский Ресурсный Центр», организация, признанная в РФ нежелательной) и IndustriALL Global Union («Глобальный союз IndustriALL», организация, признанная в РФ нежелательной).

В январе в России нежелательной признали деятельность издания Doxa (организация, признанная в РФ нежелательной). Такое решение приняла Генеральная прокуратура, поддержав решение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны.