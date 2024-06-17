Киев, 17 июня, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Немецкий концерн Rheinmetall намерен производить на своём заводе на Украине «гибриды» танков Leopard и систем ПВО Skyranger, сообщил 17 июня представитель компании в интервью Bild.

(сс) Rainer Lippert

Он отметил, что на шасси танков Leopard 1, которых на данном предприятии «много», предполагается устанавливать башни Skyranger с пушкой калибра 35 мм.

В настоящее время завод Rheinmetall, расположенный на западе Украины, в основном занят починкой танков Leopard 1 и БМП Marder, позднее там планируется ремонтировать Leopard 2, а также танки других стран, переданные ВСУ, рассказало издание «Страна. ua».

Об открытии первого цеха концерна на Украине местные власти сообщили 11 июня. По их заявлениям, на заводе работают украинские специалисты, но общее руководство осуществляют представители Германии. В Киеве отмечали, что в перспективе на предприятии предполагается не только ремонтировать, но и производить бронетехнику.

О намерении Rheinmetall открыть на Украине оружейные заводы стало известно в феврале 2024 года. Как сообщало ИА Регнум, немецкий концерн планировал запустить завод по производству боеприпасов. За год на этом заводе планировали выпускать «шестизначное количество» единиц снарядов натовского калибра 155 мм. Сообщалось, что 51% акций предприятия будет принадлежать концерну Rheinmetall, а оставшиеся 49% — украинской компании.

В марте концерн заявил о планах по открытию на украинской территории как минимум четырёх оружейных заводов. По данным французского телеканала France 24, заводы будут производить боеприпасы, военную технику и зенитное вооружение. Rheinmetall также планирует построить завод в Литве, где Германия разместит на постоянной основе воинское подразделение размером с бригаду, чтобы помочь «обезопасить» восточный фланг НАТО.