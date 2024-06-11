Киев, 11 июня, 2024, 13:39 — ИА Регнум. На Украине открыли первую совместную производственную площадку Укроборонпрома и Rheinmetall. Заработал цех по ремонту и производству бронетехники, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

IMAGO/Schoening/Global Look Press

«Это первый реализованный проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного гиганта. Прямо сейчас это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и, соответственно, быстрее возвращать её на передовую», — заявил он.

По словам министра, в перспективе на базе цеха смогут производить образцы новой бронированной техники. Открытие цеха поддержит экономику страны, так как налоги уплачиваются на Украине, уверен Камышин. Он отметил, что в цехе работают украинские специалисты под техническим наблюдением коллег из Германии.

О намерении Rheinmetall открыть на Украине оружейные заводы стало известно в феврале 2024 года. Как сообщало ИА Регнум, немецкий концерн планировал запустить завод по производству боеприпасов. За год на этом заводе планировали выпускать «шестизначное количество» единиц снарядов натовского калибра 155 мм. При этом 51% акций предприятия будет принадлежать концерну Rheinmetall, а оставшиеся 49% — украинской компании.

В марте этого года концерн заявил о планах по открытию на украинской территории минимум четырёх оружейных заводов. По данным французского телеканала France 24, заводы будут производить боеприпасы, военную технику и зенитное вооружение. Rheinmetall также планирует построить завод в Литве, где Германия разместит на постоянной основе воинское подразделение размером с бригаду, чтобы помочь «обезопасить» восточный фланг НАТО.

В начале мая глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пообещал до конца 2024 года поставить Украине сотни тысяч боеприпасов, а также снаряды с дальностью в 100 км. Он указал, что в последние годы производственные мощности по выпуску артиллерийских боеприпасов сокращались как в США, так и в европейских странах. Поэтому западный мир оказался не приспособлен для участия в вооружённых конфликтах, в которых решающую роль играет артиллерия, добавил руководитель концерна.