Москва, 17 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Основатель холдинга USM Алишер Усманов обратился в Земельный суд Франкфурта-на-Майне с иском в отношении банка UBS Europe SE. Об этом 17 июня сообщили журналистам в пресс-службе бизнесмена.

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Претензии касаются уведомлений о якобы подозрительных операциях Усманова, которые немецкий банк, входящий в швейцарскую группу UBS, направил в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ в 2018–2022 годах. По словам представителя бизнесмена доктора Петера Гаувайлера, за действиями UBS последовал каскад ошибочных решений, принятых Генеральной прокуратурой Франкфурта.

«С учётом этого, а также принимая во внимание урон репутации Усманова и стоимость затронутых этими действиями имущественных ценностей по всему миру, последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями «цунами», — привела слова Гаувайлера «Газета.Ru».

Он пояснил, что иск против франкфуртского отделения UBS Europe — только первый шаг.

Сторона истца считает уведомления — их было больше десяти — абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными. Отмечается, что они содержали предположения об отмывании денег при снятии наличных и проведении арендных платежей. При этом банк не располагал подтверждающими фактами.

Нарушив конфиденциальность сведений о клиенте, UBS распространил ложные утверждения об Усманове и грубо нарушил общие права личности. Следствием стали финансовые убытки и колоссальный ущерб для репутации российского предпринимателя.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Усманов подал заявление, в котором обвинил двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне в нарушении закона и уголовном преследовании невиновных.

В августе 2023 года стало известно, что российский предприниматель Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ после обысков на яхте Dilbar в немецком городе Бремене. По мнению бизнесмена, действия правоохранительных органов Германии нарушили его права на неприкосновенность жилища. Газета Welt am Sonntag написала, что исковое заявление состояло из 67 страниц.