Франкфурт-на-Майне, Германия, 28 марта, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне обвинили в нарушении закона и уголовном преследовании невиновных. Соответствующее заявление подано от имени российского бизнесмена Алишера Усманова, написала немецкая газета Bild.

rgnp.ru Алишер Усманов

«В отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генеральной прокуратуры подано заявление», — приводит издание слова пресс-секретаря прокуратуры Доминика Миса.

О противоправных действиях со стороны прокуроров сообщили два человека, один из них «70-летний бизнесмен из Российской Федерации», уточнил Мис.

По данным издания, заявление подал российский миллиардер Алишер Усманов.

В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными четыре постановления на обыск у Усманова. Мероприятия проводились в 2022 году в рамках дела по подозрению в отмывании денег. Судья посчитал, что решение районного суда, по которому были выданы документы на обыск, имело серьёзные ошибки. Генпрокуратуру обязали вернуть всё конфискованное у Усманова, но это сделали не в полном объёме, написали журналисты.

По информации газеты, сейчас прокуроры в ходе так называемого предварительного расследования проверяют, будут ли начаты расследования или нет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля 2022 года Усманова включили в санкционный список Евросоюза. Позже появилась информация о том, что бизнесмен обжаловал это решение в суде ЕС в Люксембурге. В начале марта журнал Forbes написал, что немецкие власти конфисковали яхту Dilbar.

В августа 2023 года стало известно, что российский предприниматель Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ после обысков на яхте Dilbar в немецком городе Бремене. По мнению бизнесмена, действия правоохранительных органов Германии нарушили его права на неприкосновенность жилища. Газета Welt am Sonntag написала, что исковое заявление состояло из 67 страниц.