Берлин, 12 августа, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Российский предприниматель Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд ФРГ в связи с обысками на яхте Dilbar в немецком городе Бремене, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на соответствующей документ.

(сс) Администрация президента России

Бизнесмен считает, что действия правоохранительных органов Германии нарушили его права на неприкосновенность жилища. Журналисты отмечают, что исковое заявление состоит из 67 страниц.

В газете уточнили, что Усманов подал иск в суд города Карлсруэ, а обращение касается ордера на обыск, выданного судом Мюнхена. В Федеральном конституционном суде подтвердили журналистам информацию об полученной жалобе, которая находится в процессе рассмотрения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2022 года власти Евросоюза включили Усманова в свой санкционный список. Позже появилась информация о том, что бизнесмен обжаловал это решение в суде ЕС в Люксембурге.

В начале марта журнал Forbes написал, что немецкие власти конфисковали яхту Dilbar. По информации журналистов, стоимость судна составляет около $600 млн. С октября 2021 года яхта находилась на гамбургских верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss, где она проходила модернизацию.

В апреле 2022 года агентство Bloomberg сообщило, Dilbar принадлежит сестре Усманова.