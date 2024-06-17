Москва, 17 июня, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В Московской области задержаны организатор и исполнители покушения на убийство директора столичного рынка, сообщила 17 июня пресс-служба подмосковного Следственного комитета России в своём Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны пятеро подозреваемых в организации, пособничестве и исполнении покушения на убийство директора московского рынка (ч. 3 ст. 30, п. п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, заказчиком убийства стал его компаньон, совладелец рынка, расположенного в районе Отрадное Москвы. В феврале 2024 года он обратился к своему знакомому и предложил 2,5 млн рублей для реализации задуманного, а тот в свою очередь подыскал остальных соучастников.

Подозреваемые изучили маршрут передвижения потерпевшего, а также его распорядок дня. Они планировали инсценировать ДТП, в ходе которого совершить убийство предпринимателя, выставив произошедшее как дорожный конфликт. Для этого они купили автомобиль ВАЗ 2107, и в ночь с 3 на 4 мая 2024 года, выбрав подходящий момент во время слежки, один из соучастников, двигаясь за рулём автомобиля по автодороге в Павловском Посаде, спровоцировал ДТП с автомобилем, которым управлял потерпевший.

«В момент остановки транспортного средства к машине предпринимателя подбежал второй соучастник и произвел в него из пистолета несколько выстрелов, попав в шею и руку. После чего нападавшие скрылись, а мужчине была оказана медицинская помощь, которую на место вызвали очевидцы», — информировали в подмосковном СК.

В результате проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг лиц, причастных к покушению на убийство. В СК уточнили, что несколько фигурантов задержаны в Краснодарском крае, несколько в московском регионе. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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