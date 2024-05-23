Владивосток, 23 мая, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Автомобиль предпринимателя подорвали у дома по Русской улице во Владивостоке, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщила 23 мая пресс-служба СУСК РФ по Приморскому краю в своём Тelegram-канале.

Официальный канал СУ СК России по Приморскому краю

По данным ведомства, инцидент произошёл в 15:40 (08:40 мск). Предварительно, 53-летний мужчина, подойдя к автомобилю со стороны водительского сиденья, увидел предмет с проводом, возле которого лежал камень. Пнув камень, мужчина отбежал на безопасное расстояние, после чего произошёл подрыв транспортного средства.

«По данному факту СК Приморья возбуждено уголовное дело по <…> ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)», — сказано в сообщении.

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Telegram-канал «112» уточняет, что автомобиль принадлежит 53-летнему бизнесмен Олегу Дмитриенко. Он рассказал полицейским, что подходил к своему автомобилю Nissan Х-Trail и споткнулся о камень, из-под которого торчали провода. Он услышал громкий хлопок и позвонил в полицию.

Сам предприниматель не пострадал, а у его машины помяло обе правые двери и оторвало бампера.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Астраханской областной думы Денис Харитонов сообщил, что его автомобиль взорвали в зоне спецоперации. На каком именно участке фронта произошёл подрыв, парламентарий не уточнил. По его словам, он вёз документы и личные вещи родным тяжелораненого бойца с позывным Шмель. Харитонов уточнил, что успел спасти документы и личные вещи военного.

12 апреля стало известно о подрыве припаркованного внедорожника на севере Москвы. Взрыв прогремел, когда экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сел в машину и завёл её. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги.

Позднее ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля. Им оказался гражданин России Владимир Головченко. Он признался, что жил на Украине и его завербовала СБУ, поручив убийство Прозорова. Головченко признал вину в покушении на экс-сотрудника СБУ.